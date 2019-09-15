Газовая конкуренция: зачем правительство Севастополя создало еще одного поставщика газа?

После того, как в Севастополе появился новый поставщик голубого топлива, возник хозяйственный спор. До недавнего времени горожане получали газ по договорам с публичным акционерным обществом “Севастопольгаз”. Но в феврале было образовано государственное унитарное предприятие с аналогичным названием. И сейчас оно занимается газификацией нескольких сельских территорий. Почему власти считают, что конкуренция в этой сфере пойдёт на пользу потребителям?

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В поселке на пятом километре Балаклавского шоссе импровизированное собрание. Жители обсуждают, когда в их домах появится голубое топливо. Здесь его ждут уже тридцать лет. Надежда появилась в 2014-м. Несколько кварталов связали коммуникациями с газовой магистралью, но подключения не произошло.

«Провели трубы среднего давления, низкого давления. Эти все трубы под землёй. Вот они торчат на том месте, где должна была быть станция распределительная: со среднего понижать на низкое давление, и по трубам газ бы расходился по потребителям», – рассказывает Павел Дронов, житель дома №28 по улице Привольной.

Фактически трубы есть, но юридически их нет. Дело в том, что шесть лет назад газопровод не был введён в эксплуатацию, на баланс его не взяла ни одна организация. Сейчас проектировщикам предстоит обследовать брошенные коммуникации и принять решение, можно ли их использовать или придётся прокладывать новые. Ведь этот микрорайон входит в программу газификации Севастополя.

«В рамках действующей программы развития ЖКХ города Севастополя выделены деньги на проведение строительно-монтажных работ на 2022 год, – объясняет Максим Дараган, заместитель директора ГКУ “Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства”. – Параллельно правительством города подана заявка на включение в ФЦП со сроком финансирования на 2021-2022. В случае её удовлетворения строительство будет начато раньше».

Возможно, газифицировать “пятый километр” будет новый поставщик природного топлива – ГУП “Севастопольгаз”. Учредителем предприятия в феврале стало правительство Севастополя. По словам чиновников, сети принадлежат городу. В украинские времена они были переданы компании ПАО “Севастопольгаз”, а за их использование бюджет ничего не получает до сих пор. Есть и другие претензии.

«Нас не устраивает качество, с которым ПАО “Севгаз”, которое до сегодняшнего дня ещё на многих сетях остаётся. Качество, не с которым сети обслуживаются, а жители, – говорит и.о. заместителя губернатора г. Севастополя Владимир Базаров. – У нас масса примеров, когда люди приходят ко мне на приём, они заплатили по 200-300 тысяч за подключение индивидуального дома, а газа до сих пор нет, а прошло уже три года!»

Сейчас некоторые договоры на обслуживание сетей с ПАО истекают, ряд объектов городские власти планируют перевести в ведение ГУПа. Жителям посёлков Андреевка, Кача, Полюшко, Солнечный, Орловка, Вишнёвое рекомендуют перезаключить договоры на обслуживание. Сделать это можно в центральном офисе в Севастополе, абонентские пункты открыты в Каче и Солнечном. Отношения с потребителями руководство предприятия обещает сделать максимально прозрачными.

«Перезаключение договорных отношений на поставку мы сейчас делаем таким образом, чтобы объёмы газа, взятые человеком до момента заключения с нами договора, были им оплачены. И с этого момента идёт расторжение договора. Мы очень надеемся, что у нас не будет никаких накладок, – говорит Сергей Самойленко, генеральный директор ГУП “Севастопольгаз”. – Вопросы, связанные с переплатами, например, или льготами, субсидиями будут полностью учтены в любом случае».

Процесс передачи сетей и полномочий от одного поставщика к другому пока проходит не просто. Правительство города даже обратилось в правоохранительные органы с просьбой разобраться в действиях ПАО “Севастопольгаз”. Чиновники говорят, газовики пытались сорвать работы по газификации посёлка Солнечный. Коммуникации пришлось взять под охрану народным дружинам.

«Там у нас сейчас казаки стоят, охраняют эту подстанцию, где ПАО “Севгаз” пыталось отключить», – сообщил Владимир Базаров на заседании правительства города.

При этом представители ПАО “Севастопольгаз” тоже разослали письма в правоохранительные органы. У них другое видение ситуации. По словам заместителя директора, компания обслуживает сети на законных основаниях. При этом ни новое государственное предприятие, ни департамент городского хозяйства не информируют их о своих планах и действиях. Нет диалога – есть разногласия.

«В наш адрес вообще не поступало ни одного письма по поводу замены поставщика газа в поселке Солнечный, а также от ГРС “Вишнёвого” всего, – говорит Илья Авласевич, первый заместитель директора ПАО “Севастопольгаз”. – В настоящий момент неустановленные нами лица ходят по Северной стороне срывают наши пломбы и устанавливают свои. Документов о приёмке готового строительства в посёлке Солнечный не поступало, и в настоящее время мы обратились в суд».

Руководство ПАО готово отстаивать свою позицию в правовом русле и не исключает, что точка в споре двух хозяйствующих субъектов может быть поставлена только в суде. Ну а пока газификация Солнечного продолжается. Ежедневно голубое топливо приходит в десять-пятнадцать частных домов. Местные жители ждали этого события несколько десятков лет и сейчас не сдерживают радость. Ведь газ – это не только удобно, но и выгодно.

«Две тонны угля по 11 тысяч, это 20 тысяч и плюс дрова. То есть зима нам обходится в 30 тысяч. Обходилась. Сейчас, естественно, у нас котёл, но затраты эти, я думаю, быстро окупятся», – рассказывает о своих расходах Ольга Жукова, жительница посёлка Солнечный. «С этого года мы снизили плату за подключение к газу. Расстояние до 5 метров – 21000 стоимость за техническое присоединение, от 5 метров до 65 – 26000, от 65 метров – 65000. В прошлом году цена была одна для всех независимо от расстояния порядка 56 тысяч», – объясняет Михаил Тарасов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя.

Ещё один стратегический объект – газопровод в посёлке Полюшко-2. Работы завершены, подписан акт ввода в эксплуатацию. К магистрали смогут подключиться сто пятьдесят домов. Такие же перспективы у 350 домов в Андреевке.

Программа газификации Севастополя – это ещё одна причина появления в городе альтернативного поставщика. Власти полагают, что с помощью государственного предприятия задачи будут решаться оперативнее. А они действительно масштабные: городские районы, а ещё Верхнесадовое, Фронтовое, села Бельбекской и Байдарской долин. Всего в списке около 60 объектов. Половину планируется газифицировать в течение трёх лет.

Дмитрий Туркин, Антон Кузнецов и Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь