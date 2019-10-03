Газоснабжение центра Севастополя восстановлено на 90%

В четверг, 3 октября, на 19:00 газ подаётся в 147 из 162 домов, сообщили в Департаменте городского хозяйства.

Жителей центра города, в квартирах которых нет газа, просят обращаться в аварийную службу «Севастопольгаз» по телефону: 104.

Работы продолжаются. Полностью снабжение будет восстановлено, после опрессовки оставшихся домов. Восстановительными работами занимаются сотрудники управляющей компании и «Севастопольгаза».

Накануне, 2 октября, при выполнении земляных работ по установке опор освещения на улице Советской, подрядчик начал проводить бурение без представителя «Севастопольгаза» и повредил подземный газопровод. В результате 162 многоквартирных дома в центре города остались без газа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь