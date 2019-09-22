Галичий и Валехидис: что чувствуют узники украинских тюрем, вернувшиеся на Родину?

В России возвращаются к обычной жизни те, кто недавно был освобождён из украинских тюрем. По обмену между Украиной и Россией на Родину вернулись в том числе два жителя Севастополя: Владимир Галичий и Александр Валехидис.

Оба были задержаны при пересечении границы с соседней страной, куда один поехал навестить родственников, а другой – на могилу родителей. В результате – обвинения в измене Родине и шпионаже, лишение свободы. Как прошли эти несколько лет? И что сейчас чувствуют бывшие узники? С ними встретился Андрей Поперечнюк.

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Источник: Вести.Севастополь