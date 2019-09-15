Гардемарины ждут погоды, чтобы выйти в море на галере XVIII века

В эти выходные съемочная группа фильма «Гардемарины IV» начала осваивать галеру «Десна». Пока она стоит на причале в Севастополе. По сценарию, этот корабль Екатерина Великая подарила флоту. Специально для фильма над ним поработал главный художник картины. Видео галеры выложил в Инстаграм художник по костюмам, известный российский модельер Игорь Дадиани.

Длина этой галеры – 30 м. Как только позволит погода – а пока море штормит – гардемарины выйдут на ней в море. Предстоит один из самых технически сложных эпизодов съемки. Чтобы снять эти морские кадры, Светлана Дружинина еще зимой получила разрешение в министерстве обороны страны.

Действие новой картины разворачивается в Крыму в 1787 году. Сюда волей императрицы направляются гардемарины, чтобы снова выполнить важное государственное задание. Впрочем, здесь на полуострове съемочная группа сняла и эпизоды, которые по сценарию разворачиваются в Италии. Как говорит Светлана Дружинина, крымский пейзаж похож на итальянский.



Источник: Вести.Севастополь