Где в Севастополе бесплатно привить домашних животных от бешенства

Специалисты управления ветеринарии будут прививать домашних питомцев от вируса бешенства до конца декабря этого года. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Ближайшую бесплатную вакцинацию ветеринары будут проводить в эту субботу, 13 июля.
Пункты расположат в 4 точках в посёлке Максимова дача с 10:00 о 14:00.
- Возле продуктового магазина в районе конечной остановки маршрута №12;
- на развилке СТ “Сатурн” и СТ “УНР-64”;
- в СНТ “РМЗ”, ул. Персиковая;
- пересечение ул. Ст. Сержанта Абдуллаева, ул. Якова Халипа и переулка Шкиперского
В ближайшие субботы, 20 и 27 июля, вакцинации пройдут в Ленинском и Балаклавском районах.
В Севастополе также вакцинируют диких животных.
фото пресс-службы управления ветеринарии г. Севастополя
Источник: Вести.Севастополь