Где в Севастополе домашних животных бесплатно прививают от бешенства

8 июля 2019     4
Где в Севастополе домашних животных бесплатно прививают от бешенства

Специалисты управления ветеринарии будут прививать домашних питомцев от вируса бешенства до конца декабря этого года. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Ближайшую бесплатную вакцинацию ветеринары будут проводить в эту субботу, 13 июля.

Пункты расположат в 4 точках в посёлке Максимова дача с 10:00 о 14:00.

  • Возле продуктового магазина в районе конечной остановки маршрута №12;
  • на развилке СТ “Сатурн” и СТ “УНР-64”;
  • в СНТ “РМЗ”, ул. Персиковая;
  • пересечение ул. Ст. Сержанта Абдуллаева, ул. Якова Халипа и переулка Шкиперского

В ближайшие субботы, 20 и 27 июля, вакцинации пройдут в Ленинском и Балаклавском районах.

В Севастополе также вакцинируют диких животных.

фото пресс-службы управления ветеринарии Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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