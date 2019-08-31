Где в Севастополе находят пристанище люди без определенного места жительства?

– День знаний! Насколько школы Севастополя готовы к новому учебному году? А может ли ребёнок спокойно дойти до своей школы? В каких учебных заведениях возникли проблемы? И почему?

– Ежегодно в городе умирают десятки бездомных. Где находят пристанище люди без определенного места жительства? Какова дальнейшая судьба десятков заброшенных зданий? И почему ни одно из них до сих пор не подошло для организации социального приюта?

– Настоящее и будущее Балаклавского рудоуправления. Как реконструкция промышленного предприятия вписывается в концепцию развития Балаклавской бухты? И что будет с территорией после демонтажа дробильной фабрики?

Смотрите в это воскресение в итоговой программе “Вести – Севастополь” События недели в 8:40

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Источник: Вести.Севастополь