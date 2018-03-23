Где можно получить памятный нагрудный знак в честь референдума 2014 года?

Жители Севастополя, которым не хватило памятных нагрудных знаков в честь референдума 2014 года, смогут их получить 20, 21 и 23 марта, с 9.00 -18.00, с перерывом на обед (с 13.00 -14.00).

Для этого необходимо предъявить специальное удостоверение к памятному знаку, которое участковые комиссии должны были выдать в день голосования на избирательных участках.

По словам Медведева, если человек не может прийти за памятным знаком, за него это вправе сделать родственник, однако для этого также нужно показать удостоверение.

Напомним, не все севастопольцы получили нагрудные знаки в связи с тем, что машина, которая их перевозила, задержалась на Керченской переправе. Как уточнил Валерий Медведев, в воскресенье вечером груз был успешно доставлен.



Адреса территориальных избиркомов:

1.ТИК Гагаринского района

Адрес комиссии: 299038, город Севастополь, Гагаринский район, проспект Октябрьской Революции, 8.

Телефон: +7 (8692) 42-41-14.

2.ТИК Ленинского района

Адрес комиссии: 299011, город Севастополь, Ленинский район, ул. Пушкина, 2.

Телефон: +7 (8692) 55-03-01.

3.ТИК Нахимовского района

Адрес комиссии: 299001, город Севастополь, Нахимовский район, ул. Горького, 3.

Телефон: +7 (8692) 40-19-03.

4.ТИК Балаклавского района

Адрес комиссии: 299042, город Севастополь, Балаклавский район, ул. Новикова, 14.

Телефон: +7 (8692) 63-02-90