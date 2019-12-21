Где на Северной стороне Севастополя похолодает в домах

Информацию о частичном отключении теплоснабжения разместил в своих социальных сетях ГУП “Севтеплоэнерго”.
В понеденик, 23 декабря, специалисты будут включать в работу реконструированные участки тепловой сети по объекту “Техническое перевооружение тепловых сетей от котельной ул. Михайловская, 5 б”.
Параметры теплоснабжения снизят по адресам:
ул. Мачтовая, д. 4, 11, 13, 15, 15-б;
ул. Захарова, д. 1, 3, 4, 6;
ул. Буряка, д. 9, 10, 12;
ул. Гвардейская, д. 5-а, 7;
ул. Средний проезд, д. 3;
ул. Якорная, д. 12, 15;
ул. Слепнева, д. 6;
ул. Михайловская, д. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13-а, 15, 15-а, 19, 21, 23;
ул. Громова, д. 52, 60, 62, 64;
ул. Парусная, д. 6, 8, 10;
ул. Симонок, д. 50, 62, 64, 66/68.
Служба информации «Вести – Севастополь»
фото bash.news
Источник: Вести.Севастополь