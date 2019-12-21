Где на Северной стороне Севастополя похолодает в домах

В понеденик, 23 декабря, специалисты будут включать в работу реконструированные участки тепловой сети по объекту “Техническое перевооружение тепловых сетей от котельной ул. Михайловская, 5 б”.

Информацию о частичном отключении теплоснабжения разместил в своих социальных сетях ГУП “Севтеплоэнерго”.

В Севастополе провели оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор» Полиция Севастополя провела оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор» с участием сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, наркоконтроля и патрульно-постовой службы. Операция проходила …



Водитель «Севэлектроавтотранс» награжден нагрудным знаком за спасение троих детей Работника ГУП «Севэлектроавтотранс», водителя Валерия Скоморохова наградили нагрудным знаком «Почетный работник горэлектротранспорта» за спасение троих детей во время ливня. Директор департамента транспорта Евгений …



Где на Северной стороне Севастополя похолодает в домах Информацию о частичном отключении теплоснабжения разместил в своих социальных сетях ГУП “Севтеплоэнерго”. В понеденик, 23 декабря, специалисты будут включать в …



Вернувшийся в Россию Слуцкий пожаловался на голландцев Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, вернувшийся в Россию после работы в Нидерландах, поделился мнением о голландском футболе. Слова специалиста …

