Где отдохнуть с детьми в Севастополе? Расписание событий

18 июля 2019     17
Где отдохнуть с детьми в Севастополе? Расписание событий

Правительство Севастополя опубликовало расписание детских мероприятий, которые пройдут в городе с 20 по 27 июля. Вход на все мероприятия бесплатный.

20 июля

7:00 – Общегородская зарядка для жителей города Севастополя

8:00 – Занятия по обучению езде на велосипеде в парке имени Анны Ахматовой

10:00 – «Театральные уроки» (0+) от ТЮЗа в «Динопарке»

10:00 – Развлекательная программа для детей «Планета загадок» в Доме культуры в поселке Любимовка

11:00 – Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья» в Доме культуры в селе Верхнесадовое

18:00 – Детские спортивные соревнования «О спорт, ты мир!» там же

18:00 – акция «Спорт в каждый двор» (Гагарина,17 Б; Строительная,43; Вакуленчука,25; Острякова,42; Проспект Победы,70; Морской Пехоты,2)

23 июля

11:00 – презентация книг Анатолия Федорова и Ритты Козуновой «Под созвездием дельфина», «Под созвездием кита» в библиотеке – филиале № 14 по адресу улица Тараса Шевченко, 11

24 июля 

11:00 – День информации «Мы умеем мастерить, веселиться и творить» в библиотеке – филиале № 16 по адресу улица Генерала Жидилова, 46

26 июля 

11:00 – Час экологии «В мире китов и дельфинов» в библиотеке – филиале № 5 по адресу проспект Генерала Острякова, 17

11:00 – Киногостиная «Паруса России» в библиотеке – филиале №6 по адресу улица Пролетарская, 38

16:00 – Развлекательная программа для всей семьи в парке имени Анны Ахматовой

27 июля

8:00 – Квест и обучение навыкам радиопеленгации в парке имени Анны Ахматовой      

Материалы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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