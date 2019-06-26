Где появится новая ярмарка, решат севастопольцы

26 июня 2019     22
Где появится новая ярмарка, решат севастопольцы

Сделать для жителей Гагаринского района небольшой продовольственный рынок между домом №18 по улице Колобова и домом №24 на Столетовском проспекте городские власти предложили в начале июня. Но отдавать пустырь под прилавки люди не захотели. Тем более они считают эту территорию придомовой.

«Мы очень против застройки рынка. Во-первых, здесь общественный транспорт останавливается, здесь проезжают пожарные машины, которые просто летят на вызовы, здесь гуляют дети. То есть у нас не будет больше двора, будет либо парковка, либо проезжая часть для приезжающих-отъезжающих автомобилей», – говорит Юлия Муспаева, житель дома на улице Колобова, 18.

Однако статус территории спорный. Согласно публичной кадастровой карте только часть земельного участка относится к дому.

«Если мы сейчас говорим, что мнение общественности против организации здесь ярмарки, безусловно правительство его поддерживает и никакой ярмарки здесь не будет», – говорит Вадим Кирпичников, руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя.

На встрече с местными жителями сразу же обсудили, во что превратится пустующий земельный участок. Более 75% процентов опрошенных проголосовали за организацию парковки с минимальным озеленением на этом месте.

Чтобы решить вопрос со строительством мини-рынка, власти города предлагают объединиться жителям всего Гагаринского района. Они смогут выбрать альтернативную площадку для фермерской ярмарки и сообщить о своем решении в департамент имущественных и земельных отношений. Территория не должна нарушать чужих прав и её вновь будут согласовывать с жителями ближайших домов.

Екатерина Копыткова, Сергей Буторин, Наталья Бабкевич, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь

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