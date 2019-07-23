Гена из сериала "Универ" приедет в Севастополь

26 июля в 17:00 в Севастопольском государственном университете состоится встреча с киноактёром Андреем Свиридовым, известным зрителям как Гена из сериала “Универ”, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В рамках проекта “Диалог на равных” молодежь сможет задать актёру интересующие вопросы, а также пообщаться с ним на тему “От Голливуда до Мосфильма”.

Встреча пройдет в учебном центре СевГУ «FESTO». Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.

Фото: yandex.by

Источник: Вести.Севастополь