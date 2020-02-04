Генплан Севастополя разработают к концу лета

4 февраля 2020     14
Генплан Севастополя разработают к концу лета

До конца лета 2020 года Генеральный план должны полностью отработать и представить Заксобранию.

«Мы бы хотели отразить не только существующее положение, но и перспективное развитие города, поэтому нам нужно некоторое время. Я думаю, что мы до конца лета этот документ полностью отработаем и представим вам», – рассказал заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников.

По его словам, пока в Генплан вносили изменения и дополнения он устарел и уже не соответствует нормам российского законодательства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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