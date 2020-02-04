Генплан Севастополя разработают к концу лета

До конца лета 2020 года Генеральный план должны полностью отработать и представить Заксобранию.
«Мы бы хотели отразить не только существующее положение, но и перспективное развитие города, поэтому нам нужно некоторое время. Я думаю, что мы до конца лета этот документ полностью отработаем и представим вам», – рассказал заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников.
По его словам, пока в Генплан вносили изменения и дополнения он устарел и уже не соответствует нормам российского законодательства.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь