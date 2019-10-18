Генуэзскую резную плиту из Феодосии презентовали в Самаре

Закладную каменную плиту с декоративной резьбой и текстом – памятник генуэзской эпиграфики (науки о надписях), выставили в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина. Как установили ученые, плита была обтесана около 1467 года в городе Кафа, это нынешняя Феодосия.

По камню вырезан текст на латинском языке, и ученые представили несколько вариантов его толкования. Частично текст поврежден, поэтому «выпавшие» буквы пришлось додумывать.

Как сообщает пресс-служба музея, плиту обнаружили в селе Шигоны Самарской области, когда благоустраивали территорию у здания Детского епархиального образовательного центра. Его работники даже не догадывались, какую историческую ценность имеет этот артефакт. Несколько лет хранили ее у себя и только в августе этого года по настоянию музейщиков отвезли ее в Самару.

После изучения плиты руководство краеведческого музея приняло решение поместить ее в экспозицию. Ученые уже объявили, что раньше не сталкивались с такими плитами, и назвали ее уникальным памятником генуэзской эпиграфики.

«Нам ещё предстоит узнать, каким образом эта генуэзская плита совершила путешествие в Шигонский район и оказалась там. Это работа для исследователей, историков и краеведов, но находка однозначно занимает достойное место в нашем музее», – сказал директор музея им. П. Алабина Владимир Лисейчев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото со страницы Самарского музея имени Алабина во ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь