Географический диктант в Севастополе написали три тысячи моряков

28 октября 2019     20
Географический диктант в Севастополе написали три тысячи моряков

В Севастополе в пятый раз прошёл Географический диктант. В международной просветительской акции каждый год принимают участие военнослужащие. Поэтому один из пунктов тестирования был организован в штабе Черноморского флота. Офицеры ответили на 40 вопросов, которые были разделены на два уровня – базовый и основной.

Часть заданий была связана с историей морских сражений и географическими открытиями, совершенными военными моряками. Правильные ответы нужно было выбирать из предложенных вариантов. В целом же диктант на 36-ти площадках, организованных Черноморским флотом, написали более трёх тысяч военнослужащих различных категорий.

«Знать свою Родину, знать географические названия, климатические зоны – это не только интересно, это полезно, важно, это в дальнейшем пригодится и в работе», – считает Владимир Воробьёв, специальный представитель Русского географического общества в Севастополе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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