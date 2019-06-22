Германия стоит на своем и не признает Крым частью России

Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич перед уходом с поста дал интервью агентству DPA. Оно было опубликовано сегодня, 22 июня, и цитаты из этого интервью приводит ТАСС. Дипломат уверен, что власти ФРГ не должны отказываться от своей принципиальной позиции по вопросу принадлежности Крыма.

«Я считаю, что, если бы мы просто признали аннексию Крыма, это имело бы фатальные последствия. Нет причины для того, чтобы отказываться от принципиальных позиций, – утверждает фон Фрич. – Именно мы, немцы, с учетом нашей истории не можем просто так принять определенные нарушения международного права».

Рюдигер фон Фрич скоро покинет Москву. Уже известно, что его сменит сотрудник немецкого министерства обороны Геза Андреас фон Гейр.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта germania.diplo.de

Источник: Вести.Севастополь