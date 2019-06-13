Героев истории спасения ребенка в ливень наградят в День города

Сегодня ведущие СМИ страны обсуждают поступок севастопольского водителя троллейбуса и пассажира маршрутки. Мужчина и женщина во время сильнейшего ливня, накрывшего город 7 июня, спасли ребёнка.На празднике в честь дня города Зишан и Валерия наградят за их смелость.

В тот день в районе улицы Кожанова движение перекрыли мощные потоки воды. Ливень закончился и многие пассажиры предпочли дальше двигаться пешком. Так же решил сделать и восьмилетний Рома.

«Я шел, хотел поднять ногу, а меня резко взяло и свалило. Я вообще не успел ничего почувствовать даже», – говорит Рома.

Один из тех, кто заметил опасный момент на дороге – Валерий Скоморохов. В тот момент водитель троллейбуса, как положено по инструкции, уже обесточил машину и пережидал непогоду.

«Сработал адреналин, инстинкт. Побежали не разбираясь. Дай Бог, чтобы на моём месте поступил так каждый, отреагировал. Потому что страшно было осознавать, когда пришел вечером домой и думал, бедные родители, о чём они думали, как переживали», – говорит Валерий Скоморохов, водитель троллейбуса.

На помощь из соседнего маршрутного такси бросилась Зишан Эннанова.

«Понимаю, что на полдороги он уже еле начинает идти. Я говорю, давайте откроем дверь, я помогу ему, потому что я сидела спереди. Он говорит: ну сейчас я подъеду, а то вода. Я говорю: да открывайте. И вот прям какой-то толчок может. Я понимаю, что он падает, я резко закричала: открывайте! Буквально, я выбегаю и он мимо к машине», – говорит Зишан.

Быстро среагировал и водитель белого автомобиля – сразу сдал назад. После спасения мальчика его посадили в троллейбус, там ребенка вытерли и согрели. О происшествии маме Рома рассказал только вечером.

Вероника Андреева, Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин, Наталья Бабкевич и Екатерина Малунова

Источник: Вести Севастополя