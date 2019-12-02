ГИБДД Севастополя проводит новую акцию «Сообщи о пьяном водителе»

Одно из десяти ДТП в Севастополе происходит по вине пьяного водителя. Чтобы спасти чью-то жизнь, сотрудники ГИБДД проводят новую акцию. Теперь о водителе с признаками алкогольного опьянения можно сообщить до того, как он сел за руль. Для этого достаточно позвонить по номеру 112.

Когда к кассе, за которой работает Юлия Михайлова, подошли четверо, девушка занервничала. Вспоминает – по всем признакам посетители автозаправочной станции были пьяны.

«Они очень агрессивно себя вели, выражались грубыми словами, угрожали. В этот момент мы решили сообщить в дорожно-патрульную службу», – рассказала Юлия.

Этого требует инструкция сотрудника заправки. От участников дорожного движения сотрудники ГИБДД просят внимания и поддержки их инициативы. “Сообщи о пьяном водителе” – акция новая. Но призывает вспомнить простые правила. Если выпил, за руль не садись. Заметил водителя навеселе – сообщи куда следует. На дороге тогда станет безопаснее.

«Мы когда общаемся с водителями, многие так и говорят: я не сажусь за руль в нетрезвом состоянии, я вообще ярый противник, – говорит Любовь Волкова, начальник отдела УГИБДД, – и хочется верить и надеяться, что всё-таки действительно большинство водителей никогда не позволяют себе сесть за руль в состоянии опьянения».

Но за текущий год в Севастополе зафиксировано почти пятьдесят аварий с участием пьяных водителей – это каждое десятое ДТП. Плакаты для этой акции сотрудники госавтоинспекции разработали сами – теперь они будут расклеены на бензоколонках. Осталось определиться, на каких именно.

Плакаты здесь сделали красными, под основной цвет автозаправочной станции. А на столах у дизайнеров уже лежат макеты зелёно-жёлтого и фиолетового цветов, чтобы предложить сотрудничество и другим севастопольским компаниям.

Евгения Квашнина, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь