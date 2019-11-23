Гидрографическое судно «Донузлав» возвращается в Севастополь

23 ноября 2019     17
Гидрографическое судно «Донузлав» возвращается в Севастополь

Сейчас экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» проходит Дарданеллы и Босфор.

«Донузлав» вышел из Севастополя 19 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Черноморского флота. С этого момента судно прошло 4500 морских миль, экипаж провёл гидрографические исследования в Средиземном, Красном и Аравийском морях. В результате, обновлена картографическая информация и заполнены «белые пятна» в районе островов Красного моря, акватория которых ранее не была детально изучена гидрографами.

Планируется, что судно придёт в Севастополь 25 ноября.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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