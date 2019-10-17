Гимну Севастополя, который знает вся страна, исполнилось 65 лет

17 октября 1954 года город впервые услышал песню, которую теперь знают не только севастопольцы, но и жители других регионов. Самое главное – горожанам нравится ее петь. И мало какой регион может похвастать тем, что его гимн люди поют не только на официальных мероприятиях, но и, например, в троллейбусах, возвращаясь домой после праздничного салюта. Хотя, по закону, исполнять гимн в общественном транспорте, нельзя.

Есть официальная версия, как появился “Легендарный Севастополь”. 1954-й год, моряки празднуют столетие обороны и десять лет со дня освобождения города. Нужна была новая песня – под стать торжественному событию. Написать её поручили композитору Вано Мурадели (тогда он руководил ансамблем ВМФ СССР) и поэту Петру Градову. Творческие поиски и муки советские историки не отразили, но много воспоминаний осталось у свидетелей. Спустя 65 лет уже не разобраться, что правда, что нет.

«Накрыли небольшой стол, и вдруг налетел шквал. И всё упало – и закуска, и вино. И Пётр Градов говорит: “Ты лети, крылатый ветер” – и вот с этого началось. И тут же Вано Мурадели ухватил, мелодия у него появилась и начал играть: «Ты лети, крылатый ветер…», – вспоминает Александр Сметанин, который с 1984 по 2005 годы руководил ансамблем песни и пляски Черноморского флота.

Петь по зову сердца «Легендарный Севастополь» можно где угодно и как угодно. Но, по закону о гимне (а эта композиция уже 25 лет официальный гимн города) ее можно исполнять на массовых мероприятиях, праздниках, открытии памятников, и только либо куплет-припев, либо полностью. Отчасти благодаря Якову Машарскому день гимна пять лет назад стал памятной датой в истории города.

«Это история войны, это защита Севастополя. И связано с историей Первой обороны: “Здесь на бой святой и правый…”. Песня настолько сильна своей направленностью, патриотизмом! Я думаю, что она будет вечной», – считает композитор Яков Машарский.

Смысл шедевра, рассказывает Яков Маркович, в удачном сочетании текстового и музыкального образа. Мелодия тоже запоминается с первых нот.

Первое публичное исполнение “Легендарного Севастополя” состоялось в 1954-м году на стадионе флота. Пел объединённый хор из пяти тысяч моряков. Аккомпанировал ансамбль Черноморского флота. Город принял песню, она стала его символом, а с 1994 года ещё и официальным гимном.

Дочь одного из солистов того состава ансамбля флота Ирина Слуцкая сейчас разучивает гимн с детьми. Музыкальный размер: четыре четверти, пунктирный ритм, квартовый ход… Всё на тонике, звучит мужественно.

«Очень часто гимны начинаются с квартового хода, для какого инструмента характерно? Для трубы, – объясняет Ирина и наигрывает еще одну очень знакомую мелодию. – Узнаёшь? Это гимн России!»

Дальше еще интереснее. Тональность фа-мажор – цвет радости и победы. Но в первом куплете на словах “любимый город мой” начинается минор. Контраст торжественного и лирического трезвучия подчёркивает самые важные строки. Как “воевали наши деды”, и, конечно же, “Легендарный Севастополь”.

«Интонационно, может быть, она и сложна, то она сделана под человеческий голос. Даже человек не поющий сможет проговорить эти слова с той интонацией, как это сделал Мурадели, – говорит Ирина Слуцкая, преподаватель теоретических дисциплин музыкальной школы №1. – Мне кажется, только услышишь начало и поймёшь – это наш гимн!»

Руководитель хора ветеранов Сергей Колодяжный помнит, как исполняли гимн в 50-е. Многие солисты хора пели еще в составе ансамбля песни и пляски 1950-ых годов и хранят традиции исполнения «Легендарного Севастополя».

Но если бы у Градова и Мурадели не родилась эта песня, то гимном могла бы стать другая.

«У нас есть замечательный вальс – Севастопольский. Я точно знаю, что если бы не “Легендарный Севастополь”, то вальс должен был иметь первое место», – считает Сергей Колодяжный, руководитель народного ансамбля ветеранов флота.

История знает такие примеры. Гимн Санкт-Петербурга – “Слушай, Ленинград, я тебе спою”, Киева – “Как тебя не любить, Киев мой” – это всё вальсы.

Ростислав Колмагоров, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь