Гимну Севастополя, который знает вся страна, исполнилось 65 лет

17 октября 2019     17
Гимну Севастополя, который знает вся страна, исполнилось 65 лет

17 октября 1954 года город впервые услышал песню, которую теперь знают не только севастопольцы, но и жители других регионов. Самое главное – горожанам нравится ее петь. И мало какой регион может похвастать тем, что его гимн люди поют не только на официальных мероприятиях, но и, например, в троллейбусах, возвращаясь домой после праздничного салюта. Хотя, по закону, исполнять гимн в общественном транспорте, нельзя.  

Есть официальная версия, как появился “Легендарный Севастополь”. 1954-й год, моряки празднуют столетие обороны и десять лет со дня освобождения города. Нужна была новая песня – под стать торжественному событию. Написать её поручили композитору Вано Мурадели (тогда он руководил ансамблем ВМФ СССР) и поэту Петру Градову. Творческие поиски и муки советские историки не отразили, но много воспоминаний осталось у свидетелей. Спустя 65 лет уже не разобраться, что правда, что нет.

«Накрыли небольшой стол, и вдруг налетел шквал. И всё упало – и закуска, и вино. И Пётр Градов говорит: “Ты лети, крылатый ветер” – и вот с этого началось. И тут же Вано Мурадели ухватил, мелодия у него появилась и начал играть: «Ты лети, крылатый ветер…», – вспоминает Александр Сметанин, который с 1984 по 2005 годы руководил ансамблем песни и пляски Черноморского флота.

Петь по зову сердца «Легендарный Севастополь» можно где угодно и как угодно. Но, по закону о гимне (а эта композиция уже 25 лет официальный гимн города) ее можно исполнять на массовых мероприятиях, праздниках, открытии памятников, и только либо куплет-припев, либо полностью. Отчасти благодаря Якову Машарскому день гимна пять лет назад стал памятной датой в истории города.

«Это история войны, это защита Севастополя. И связано с историей Первой обороны: “Здесь на бой святой и правый…”. Песня настолько сильна своей направленностью, патриотизмом! Я думаю, что она будет вечной», – считает композитор Яков Машарский.

Смысл шедевра, рассказывает Яков Маркович, в удачном сочетании текстового и музыкального образа. Мелодия тоже запоминается с первых нот.

Первое публичное исполнение “Легендарного Севастополя” состоялось в 1954-м году на стадионе флота. Пел объединённый хор из пяти тысяч моряков. Аккомпанировал ансамбль Черноморского флота. Город принял песню, она стала его символом, а с 1994  года ещё и официальным гимном.

Дочь одного из солистов того состава ансамбля флота Ирина Слуцкая сейчас разучивает гимн с детьми. Музыкальный размер: четыре четверти, пунктирный ритм, квартовый ход… Всё на тонике, звучит мужественно.

«Очень часто гимны начинаются с квартового хода, для какого инструмента характерно? Для трубы, – объясняет Ирина и наигрывает еще одну очень знакомую мелодию. – Узнаёшь? Это гимн России!»

Дальше еще интереснее. Тональность фа-мажор – цвет радости и победы. Но в первом куплете на словах “любимый город мой” начинается минор. Контраст торжественного и лирического трезвучия подчёркивает самые важные строки. Как “воевали наши деды”, и, конечно же, “Легендарный Севастополь”.

«Интонационно, может быть, она и сложна, то она сделана под человеческий голос. Даже человек не поющий сможет проговорить эти слова с той интонацией, как это сделал Мурадели, – говорит Ирина Слуцкая, преподаватель теоретических дисциплин музыкальной школы №1. – Мне кажется, только услышишь начало и поймёшь – это наш гимн!»

Руководитель хора ветеранов Сергей Колодяжный помнит, как исполняли гимн в 50-е. Многие солисты хора пели еще в составе ансамбля песни и пляски 1950-ых годов и хранят традиции исполнения «Легендарного Севастополя».

Но если бы у Градова и Мурадели не родилась эта песня, то гимном могла бы стать другая.

«У нас есть замечательный вальс – Севастопольский. Я точно знаю, что если бы не “Легендарный Севастополь”, то вальс должен был иметь первое место», – считает Сергей Колодяжный, руководитель народного ансамбля ветеранов флота.

История знает такие примеры. Гимн Санкт-Петербурга – “Слушай, Ленинград, я тебе спою”, Киева – “Как тебя не любить, Киев мой” – это всё вальсы.

Ростислав Колмагоров, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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