Глава Крыма выразил восхищение мужеством пилотов «Уральских авиалиний»

Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке поблагодарил экипаж самолета, выполнявшего рейс по маршруту Жуковский-Симферополь, за профессионализм и мужество.

«Командир воздушного судна Дамир Юсупов проявил высшую степень летного мастерства, выдержки и спас жизни людей. Это героический поступок. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, а лётчикам – огромная благодарность и поздравления с наступающим профессиональным праздником – Днём Воздушного флота России! Низкий поклон всему экипажу!», – написал Аксенов.

В аэропорту Симферополя был создан оперативный штаб, который решает вопрос доставки пассажиров отмененного рейса «Симферополь-Москва» в столицу страны. Неулетевшие пассажиры размещены в гостинице Николаевки, их доставят в Москву сегодня вечером разными бортами, в том числе резервным, который должен будет привезти в Крым пассажиров, переживших жесткую посадку. Часть из них уже отказалась от полета, остальные ждут вылета.

Источник: Вести.Севастополь