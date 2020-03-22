Глава Крыма дал сутки, чтобы установить все контакты больного коронавирусом

22 марта 2020     23
Глава Крыма дал сутки, чтобы установить все контакты больного коронавирусом

Житель Евпатории, у которого подтвердился диагноз коронавирус, после возвращения из Франции домой два дня контактировал с людьми.

Он прилетел 14 марта, а госпитализирован был только 16-го – на следующий день после того, как почувствовал себя плохо, сообщила на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса в Крыму руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Глава республики Сергей Аксёнов, который каждое утро проводит заседание этого штаба, поручил установить всех, с кем на территории России общался житель Евпатории. Он попросил это сделать максимум в течение суток. Проверяют не только близких, но также таможенников и пограничников, которые пропускали евпаторийца через границу.

Нашли и взяли анализы у таксиста, который вез мужчину. Теперь устанавливают всех клиентов, которых водитель вез после того, как доставил домой заболевшего мужчину. Всем этим людям тоже предстоит изоляция и 14-дневный карантин. Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов сообщил, что на данный момент под медицинским наблюдением находятся 413 человек на дому и 35 в стационаре.

Также Сергей Аксенов попросил не задерживать на российско-украинской границе возвращающихся домой граждан России и тех, у кого есть вид на жительство в нашей стране. Единственное, он попросил, этих людей уйти на карантин, потому что Украина считается неблагополучной страной с точки зрения коронавируса.   

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото агентства Крыминформ

Источник: Вести.Севастополь

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