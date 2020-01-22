Глава Крыма категорически против допуска коллекторов к работе с долгами по ЖКХ

Сергей Аксенов считает, что коллекторские агентства ни в коем случае нельзя допускать к работе с долгами россиян по ЖКХ. А такая инициатива сейчас обсуждается в Госдуме России, там готовится новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

«В нашем регионе есть крайне отрицательный опыт работы коллекторов, которые пытались незаконными методами взыскивать долги крымчан перед украинскими банками. Считаю, что наделение коллекторских агентств правом работы с долгами населения по ЖКХ может привести к массовым нарушениям закона и прав людей. Только государственный орган должен иметь право взыскивать долги с граждан», – написал глава республики на своей странице в Фейсбуке.

Сергей Аксенов рассчитывает, депутаты Государственной Думы и сенаторы от Крыма поддержат его позицию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь