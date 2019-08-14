Глава Крыма ответил на украинские высказывания о водной блокаде полуострова

14 августа 2019     5
Глава Крыма ответил на украинские высказывания о водной блокаде полуострова

«Водная блокада не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Киев. Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям. Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды является по сути формой государственного терроризма», – написал на своей странице в Фейсбуке Сергей Аксенов.

На этой неделе прозвучало несколько заявлений с украинской стороны, что страна возобновит «поставки в аннексированный Крым воды из Днепра только после деоккупации полуострова Россией», что новое руководство Украины считает абсолютно правомерным перекрытие Северо-Крымского канала.

«Заявления украинских чиновников свидетельствуют о крайне низком качестве человеческого материала, который заполняет коридоры власти соседнего государства. Президенты, политики и партийные вывески меняются, подходы – нет. Это ясно показывает, что сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения её качества. Выбрав так называемые «новые лица», украинцы все равно получили «те же яйца, только в профиль».

Причина здесь проста: политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная Блокада Крыма – часть антироссийской стратегии Запада. Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра», – считает Сергей Аксенов.


Источник: Вести.Севастополь

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