Глава Крыма поздравил «вежливых людей» с профессиональным праздником

27 февраля 2020     5
Глава Крыма поздравил «вежливых людей» с профессиональным праздником

Сегодня в России в шестой раз отмечается День сил специальных операций.

«Именно бойцы спецподразделений – «вежливые люди» – защитили крымчан от агрессии киевского режима и его подельников, помогли нам обеспечить безопасность проведения исторического референдума о воссоединении с Россией. Сердечно поздравляю бойцов ССО с профессиональным праздником, желаю успехов и всего самого доброго!» – написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке.

Шесть лет назад вооруженные люди с закрытыми лицами, облаченные в экипировку без каких-либо знаков отличия и родов войск, действовали в Крыму строго в рамках законов, в том числе международного права. Жители полуострова отмечали подчеркнутую вежливость этих появившихся словно ниоткуда военных. С тех пор словосочетание «вежливые люди» стало синонимом тех, кто служит в ССО.

Хотя в календаре российских профессиональных праздников есть отдельный день «вежливых людей», его решено отмечать 7 октября – в день рождения Путина.

Основу сил специальных операций составили кадровые офицеры спецназа ГРУ. Вообще ССО создавались для выполнения самых сложных задач в любой точке планеты. Отличие их, предположим, от “Альфы” и “Вымпела” в том, что это не отдельные группы высоких профессионалов, а мощные армейские силы, состоящие из таких же профессионалов, сообщает «Российская газета».

«Открыто российские спецсилы применялись лишь один раз – в Крыму шесть лет назад. Некоторые источники, правда, утверждают, что наши спецбойцы работали и против пиратов в районе Сомали, и в других неспокойных регионах. Сейчас, что практически секретом не является, зона их интереса – Ближний Восток, прежде всего – Сирия. Там они действуют против различных террористических организаций», – пишет газета.

День сил специальных операций был учрежден Указом президента России 26 февраля 2015 года – через год после Русской весны в Крыму.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото со страницы С.Аксенова в Фейсбуке

Источник: Вести.Севастополь

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