Глава Крыма пригрозил уголовным преследованием тем, кто завезет на полуостров коронавирус

20 марта 2020     8
Глава Крыма пригрозил уголовным преследованием тем, кто завезет на полуостров коронавирус

Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Сергей Аксенов заявил, что если кто-то из въезжающих в Крым скроет информацию о посещении стран, где наблюдаются вспышки коронавируса, то он будет настаивать на возбуждении в отношении этих людей уголовных дел.

Аксенов попросил всех въезжающих в Крым помнить о своей гражданской ответственности, о том, что зараженный человек может быть источником опасности для окружающих, сообщает Интерфакс.

В ночь на 18 марта граница Крыма и Украины была закрыта для иностранцев, впускают только граждан России и тех, кто имеет вид на жительство в нашей стране. По распоряжению Аксенова, там установили информационный стенд, призывающий людей в анкетах перечислять все страны, где они были за последние месяцы. В первую очередь это касается крымчан, которые путешествуют по украинским биометрическим паспортам, а они не отражаются в российских базах.

Если в анкете указаны страны, где уже зафиксированы больные коронавирусом, на границе у таких путешественников берут анализы и заставляют ждать 6 часов до получения их результатов.

Всем остальным просто измеряют температуру. Власти Крыма рассчитывают, что люди проявят ответственность и, если они понимают, что могут представлять опасность для окружающих, останутся в самоизоляции и не будут выходить из дома.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому в Крыму сейчас находятся 316 человек, на карантине в больницах — 18 пациентов, но диагноз «коронавирус» ни у кого из них пока не подтвердился.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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