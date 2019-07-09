Глава Крыма уволил директора "Крымавтотранса" и объявил войну безбилетникам

9 июля 2019     25
Глава Крыма уволил директора "Крымавтотранса" и объявил войну безбилетникам

Глава Республики Крым сегодня во время заседания Совета министров попросил прокурора Олега Камшилова провести проверки на всех автостанциях ГУП «Крымавтотранс». Предыдущего директора предприятия Игоря Коробчука вынудили написать заявление об уходе.

Это связано с тем, что водители междугородних автобусов возили безбилетников. Они подсаживали пассажиров уже за пределами автостанций и, естественно, забирали деньги за проезд себе.

«Переворошить всю эту кучу хлама! Каждая станция – это список нелегальных автобусов. Олег Анатолиевич, прошу проверить использование имущества. Во многих случаях оно не ставилось на учет сознательно. Коллеги говорят, что только туалеты на «Крымавтотрансе» наличными 1,5 млн рублей в месяц приносят. Это платные туалеты. Все эти деньги поступают кэшем, наличными в карманы различных должностных лиц. Перевернуть все, допросить всех, кто участвовал. Были платные услуги? Куда поступали деньги? В кассе если денег нет, значит, их стопроцентно распределили между собой участники процесса», – возмутился Сергей Аксёнов.

Как сообщает Крыминформ, новому директору госпредприятия нужно будет провести инвентаризацию имущества, установить камеры видеонаблюдения при въезде на перрон и тех площадках, где сажают безбилетников, и опубликовать в Интернете списки автобусов, легально заходящих на станции.

Фото Twitter.com

Источник: Вести.Севастополь

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