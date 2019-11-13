Глава Крыма хочет на пенсии стать блогером и портить нервы врагам России

Об этом Сергей Аксенов заявил на встрече с журналистами из Великобритании, Италии, Франции, Сербии, Узбекистана, Индии, Вьетнама, ЮАР, Конго. В составе делегации – больше 20 человек.

Во время разговора речь зашла о том, как жизнь в Крыму подается иностранными журналистами и блогерами, о разнице в подходах к освещению различных событий.

«Я когда на пенсию уйду, тоже буду блогером и многим врагам нашей страны попью крови. В переносном смысле, вы понимаете, – попорчу нервы. Это я умею», – цитирует слова Аксёнова агентство Крыминформ.

Настоящих блогеров, по словам главы республики, на полуострове мало. Как сказал Аксенов, работают “представители украинской диванной армии”, которые считают себя блогерами, но он их к таковых не относит.

Глава Крыма также предложил гостям пари: если кто-то из журналистов увидит на улицах крымских городов вооруженных людей или найдет граждан, не согласных с возвращением Крыма в Россию, то Аксёнов подарит ему ящик крымского шампанского.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта kem.kp.ru

Источник: Вести.Севастополь