Глава крымского парламента предложил Зеленскому забыть про Крым и Донбасс

«Невозможно вернуть Крым. Невозможно вернуть Донбасс после того, как там убили людей. Это нужно новой украинской власти признать и двигаться дальше. Крым пора им забыть, — заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

Он обратился к президенту Украины с предложением узаконить нынешние реальные границы государства. По сути это был крымский ответ на слова Зеленского о том, что у него есть планы по возвращению полуострова в состав Украины «и не только словами».

«Мы должны завершить войну и вернуть свои территории», – заявил Зеленский 13 сентября на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта ruspekh.ru

Источник: Вести.Севастополь