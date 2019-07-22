Глава МИДа Сергей Лавров побывал в Севастополе с неофициальным визитом

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в выходные посетил Севастополь. Это был неофициальный визит, о котором жители города узнали из соцсетей.

Ресторан “Легенда” разместил в Интернете фотографии с Лавровым. А снимок главы МИДа в Шампанерии в редакцию “Вести – Севастополь” прислали наши подписчики.

Как пишет Крыминформ, комментарии в ресторанах давать отказались, поэтому выяснить, что заказывал глава российского МИДа, не удалось.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь