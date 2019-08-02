Глава Республики Крым поздравил десантников с Днем ВДВ

2 августа 2019     15
Глава Республики Крым поздравил десантников с Днем ВДВ

«Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой вооруженных сил. Служба в этих войсках требует особых качеств – мужества, большой силы духа, отличной физической подготовки.

История ВДВ дает немало примеров героизма и воинской доблести. Легендарный девиз десантников «Никто, кроме нас!» в полной мере реализован десантными подразделениями в сражениях Великой Отечественной войны, в Афганистане и других вооруженных конфликтах.

Нынешнее поколение десантников достойно продолжает славные боевые и патриотические традиции. В дни Крымской весны ветераны ВДВ внесли существенный вклад в сохранение мира и спокойствия на нашей земле. Десантные подразделения, дислоцированные в Крыму, укрепляют безопасность нашего региона.

Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов в труде и служении Отечеству!», – говорится в поздравлении Сергея Аксенова.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

ПСЖ лишил Неймара пятимиллионной премии
ПСЖ лишил Неймара пятимиллионной премии

«Пари Сен-Жермен» отказался выплачивать нападающему Неймару премию. Об этом сообщает UOL. Отмечается, что в контракте бразильца была прописана выплата бонусов, …


Ученые изучили влияние похмелья на мозг
Ученые изучили влияние похмелья на мозг

Ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия) доказали, что похмелье снижает функции мозга и память. Результаты их исследования опубликованы …


Глава Республики Крым поздравил десантников с Днем ВДВ
Глава Республики Крым поздравил десантников с Днем ВДВ

«Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой вооруженных сил. Служба в этих войсках требует особых качеств – мужества, большой силы духа, …


Найден способ победить особо опасные типы рака
Найден способ победить особо опасные типы рака

Ученые Стэнфордского университета (США) обнаружили способ, с помощью которого раковая опухоль избегает уничтожения иммунной системой. Блокирование этого механизма позволяет начать …


Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на 2 августа
Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на 2 августа

Синоптики рассказали, что гостей и жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями и небольшие дожди в пятницу, 2 августа. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты