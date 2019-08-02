Глава Республики Крым поздравил десантников с Днем ВДВ

«Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой вооруженных сил. Служба в этих войсках требует особых качеств – мужества, большой силы духа, отличной физической подготовки.

История ВДВ дает немало примеров героизма и воинской доблести. Легендарный девиз десантников «Никто, кроме нас!» в полной мере реализован десантными подразделениями в сражениях Великой Отечественной войны, в Афганистане и других вооруженных конфликтах.

Нынешнее поколение десантников достойно продолжает славные боевые и патриотические традиции. В дни Крымской весны ветераны ВДВ внесли существенный вклад в сохранение мира и спокойствия на нашей земле. Десантные подразделения, дислоцированные в Крыму, укрепляют безопасность нашего региона.

Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов в труде и служении Отечеству!», – говорится в поздравлении Сергея Аксенова.

Источник: Вести.Севастополь