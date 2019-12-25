Глава Ростуризма рассказала о поездке на поезде «Таврия»

Своими впечатлениями о поездке на поезде «Таврия» поделилась с журналистами руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она сказала, что небольшое путешествие было романтичным и незабываемым. Догузова находилась в дороге полтора часа и приехала в Севастополь из Симферополя вместе с врио губернатора города-героя Михаилом Развожаевым и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

«Фантастическая атмосфера. Эмоции переполняют. Прежде всего, это чувство гордости за свою страну и чувство благодарности тем тысячам строителей, которые на протяжении четырёх лет своими натруженными руками строили изо дня в день круглые сутки этот мост. Это действительно невероятное чувство, низкий им поклон и спасибо огромное», – поделилась руководитель Ростуризма.

Она пригласила на полуостров туристов, предложив им путешествовать теперь и по железной дороге. А Крымский мост Зарина Догузова назвала проектом для людей и про людей.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь