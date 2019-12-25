Глава Ростуризма рассказала о поездке на поезде «Таврия»

25 декабря 2019     22
Глава Ростуризма рассказала о поездке на поезде «Таврия»

Своими впечатлениями о поездке на поезде «Таврия» поделилась с журналистами руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она сказала, что небольшое путешествие было романтичным и незабываемым. Догузова находилась в дороге полтора часа и приехала в Севастополь из Симферополя вместе с врио губернатора города-героя Михаилом Развожаевым и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

«Фантастическая атмосфера. Эмоции переполняют. Прежде всего, это чувство гордости за свою страну и чувство благодарности тем тысячам строителей, которые на протяжении четырёх лет своими натруженными руками строили изо дня в день круглые сутки этот мост. Это действительно невероятное чувство, низкий им поклон и спасибо огромное», – поделилась руководитель Ростуризма.

Она пригласила на полуостров туристов, предложив им путешествовать теперь и по железной дороге. А Крымский мост Зарина Догузова назвала проектом для людей и про людей.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

13:39 Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в своём ролике призвала пассажиров нижних полок в поездах разрешать соседям с верхних мест …


В новогоднюю ночь в Севастополе продлят работу пассажирских катеров
В новогоднюю ночь в Севастополе продлят работу пассажирских катеров

В новогоднюю ночь планируется выделение дополнительных рейсов пассажирских катеров на линии «Город-Северная». С расписанием движения катеров портового флота можно ознакомиться …


В США преступник ограбил банк и раздал деньги прохожим
В США преступник ограбил банк и раздал деньги прохожим

65-летний Дэвид Уэйн Оливер раскидал около 10 тысяч долларов. При этом он кричал прохожим: «Счастливого Рождества».   Это произошло в штате Колорадо (США). Как сообщают очевидцы, войдя …


Глава Ростуризма рассказала о поездке на поезде «Таврия»
Глава Ростуризма рассказала о поездке на поезде «Таврия»

Своими впечатлениями о поездке на поезде «Таврия» поделилась с журналистами руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она сказала, что небольшое путешествие было …


Вести Севастополь 25.12.2019
Вести Севастополь 25.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Первый пришёл! В Севастополе встретили пассажирский поезд из Санкт-Петербурга. – Безопасная пиротехника. Сотрудники МЧС перед новым …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты