Глава Севастополя главным достижением года назвал доверие людей

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя на итоговой пресс-конференции рассказал, что самым ярким впечатлением 2019 года для него как для главы города останется прямое обсуждение проблем Севастополя с его жителями.

Одним из примеров такого честного общения и принятия совместных решений Михаил Развожаев назвал реконструкцию одной из главных улиц Севастополя. На Большую морскую он вместе с членами наблюдательного совета и местными жителями выходил уже несколько раз.

«Каждому не угодишь. Но главное достижение – это диалог и конструктивное общение с общественниками и политиками», – рассказал врио губернатора Севастополя.

Добавим, самым неожиданным в отрицательном смысле произошедшим в Севастополе событием года Развожаев назвал погром в офисе организации «Особые дети».

Источник: Вести.Севастополь