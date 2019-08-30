Глава Севизбиркома прокомментировал, почему под избирательные участки приспособили троллейбусы

30 августа 2019     21
Глава Севизбиркома прокомментировал, почему под избирательные участки приспособили троллейбусы

«Хотели как лучше», – так председатель Севастопольского избиркома Сергей Даниленко объяснил переоборудование списанного троллейбуса под избирательный участок в селе Широком.

Так в марте 2018-го на четырёх избирательных участках в селах Севастополя, где закрыты клубы, для голосования приспособили бытовки. А сейчас решили, что в бытовках будет жарко, поэтому как альтернативу выбрали остов троллейбуса – он не будет греться на солнце. 

Сегодня в селе Широком старый троллейбус с табличкой, что здесь расположен избирательный участок, поверг в шок врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Уже сегодня в 16 часов на совещании у врио губернатора будут обсуждать установку шатров вместо бытовок и троллейбуса, сообщил Даниленко.

Источник: Вести.Севастополь

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Глава Севизбиркома прокомментировал, почему под избирательные участки приспособили троллейбусы
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«Хотели как лучше», – так председатель Севастопольского избиркома Сергей Даниленко объяснил переоборудование списанного троллейбуса под избирательный участок в селе Широком. …



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