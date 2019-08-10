Глава турецкой партии «Родина» призвал Эрдогана признать Крым российским

Если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, заявил глава турецкой партии Vatan (“Родина”) Догу Перинчек.

По его словам, именно Россия, а не Украина — один из основных партнеров страны, тогда как Украина, по мнению Перинчека, «американская марионетка».

Слова о том, что Турция поддерживает целостность Украины и не признает воссоединение Крыма с Россией Эрдоган произнес 7 августа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, приехавшим в Анкару.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать российский статус Крыма, так как ведет «старую игру», преследуя личные цели, заявил в интервью «Известиям» политолог Денис Батурин.

«Он не признает Крым российским, но покупает у России С-400 и входит в конфликт с США. Он преследует собственные электоральные цели», – считает Батурин.

А говоря об интересах крымских татар, Эрдоган имеет в виду прежде всего диаспору в Турции. Батурин считает, что от президента Турции не стоит ждать другой риторики, так как он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике. По мнению эксперта, такой политикой Эрдоган создает для себя и своей страны серьезные политические риски.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь