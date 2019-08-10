Глава турецкой партии «Родина» призвал Эрдогана признать Крым российским

10 августа 2019     14
Глава турецкой партии «Родина» призвал Эрдогана признать Крым российским

Если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, заявил глава турецкой партии Vatan (“Родина”) Догу Перинчек.

По его словам, именно Россия, а не Украина — один из основных партнеров страны, тогда как Украина, по мнению Перинчека, «американская марионетка».

Слова о том, что Турция поддерживает целостность Украины и не признает воссоединение Крыма с Россией Эрдоган произнес 7 августа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, приехавшим в Анкару.  

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать российский статус Крыма, так как ведет «старую игру», преследуя личные цели, заявил в интервью «Известиям» политолог Денис Батурин.

«Он не признает Крым российским, но покупает у России С-400 и входит в конфликт с США. Он преследует собственные электоральные цели», – считает Батурин.

А говоря об интересах крымских татар, Эрдоган имеет в виду прежде всего диаспору в Турции. Батурин считает, что от президента Турции не стоит ждать другой риторики, так как он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике. По мнению эксперта, такой политикой Эрдоган создает для себя и своей страны серьезные политические риски.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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