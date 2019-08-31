Глава украинской общины Крыма предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой. По ее мнению, Украина может вернуться на путь развития только в случае интеграции с Россией.

В четверг Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и “возвращения Крыма”.

«Даже готовый хештег #УкраинаПораДомой – предлагаем его использовать для обращения к украинским институциям», – сказала РИА Новости Гридчина.

По словам Гридчиной, Крым и Украина смогут находить в одном государстве только в случае ее возвращения в состав России.



Источник: Вести.Севастополь