Глава украинской общины Крыма предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой

31 августа 2019     16
Глава украинской общины Крыма предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой. По ее мнению, Украина может вернуться на путь развития только в случае интеграции с Россией.

В четверг Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады заявил, что  перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и “возвращения Крыма”.

«Даже готовый хештег #УкраинаПораДомой – предлагаем его использовать для обращения к украинским институциям», – сказала РИА Новости Гридчина.

По словам Гридчиной, Крым и Украина смогут находить в одном государстве только в случае ее возвращения в состав России.


Источник: Вести.Севастополь

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