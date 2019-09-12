Глава фонда помощи хосписам оценила севастопольские больницы

С представителями ОНФ Анна Федермессер посетила восемь учреждений здравоохранения города.

Анатолий Яковлевич в больнице уже неделю. Но, говорит, лечение ему так и не назначили. С лечащим врачом пациенту, по его словам, удалось пообщаться всего один раз.

«Был один врач, 10 числа он ушел в отпуск, а больше я врачей не видел, никто не подходит, медсестры только подходят – капельницу, а дальше никто ничего, говорит у вас никаких направлений нет», – рассказал пациент городской больницы №3 им. Даши Севастопольской Анатолий Беркаш.

Пациентов размещают не только в палатах, но и в коридорах. Которые, к тому же, завалены мебелью. Половина здания закрыта на ремонт. В таком состоянии больница № 3 встречает гостей. Анна Федермессер – член центрального штаба ОНФ и глава фонда «Вера», который помогает хосписам, здесь с рабочей поездкой. Хотела оценить условия для развития паллиативной помощи в регионе. Но для пациентов встреча с ней и главой региона стала шансом показать, в каких условиях живут. Рассказывают: света нет уже третий день.

«Температура под 38 – 39. Медсестра в темноте при каком-то там мигающем фонарике пытается попасть ей в вену», – пожаловалась пациент городской больницы №3 им. Даши Севастопольской Инна Щепкина.

Этой ночью в больнице умерла пациентка. Она лежала в палате интенсивной терапии с инсультом. Связана ли трагедия с длительным отключением света – разберется департамент здравоохранения.

«На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения резервных источников питания около 70, и все они в рабочем состоянии, при необходимости, конечно же, подключаются, другое дело что в этой больнице нет реанимации, нет операционной, а резервные источники предназначены для обеспечения именно реанимации и операционного блока», – пояснил и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

А вот работу подрядчика, который, со слов пациентов, уже около месяца не появлялся на объекте, взял на контроль глава города.

«Я нашему государственному стройнадзору поручил разобраться – кто там прав, кто виноват, в понедельник примем решение – либо будем расторгать контракт, либо если там у них объективные причины – новые сроки, но понятно, что прежде всего людей надо вывести на стройку, потому что без людей там ничего точно не сдвинется», – заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

А пациентам дома ребёнка на условия жаловаться не приходится. Новая мебель, аппараты последних моделей, просторные игровые. Витя поступил сюда с ожогами рук. Лечение почти завершено, но родители решили оставить ребёнка на дополнительный курс общеукрепляющих процедур. Сегодня здесь принимают только самых маленьких пациентов, которым ещё нет четырех лет. Их круг нужно расширить – уверена Анна Федермессер и в будущем на базе учреждения оказывать паллиативную помощь детям, вылечить которых уже нельзя, но можно помочь.

Анна Федермессер – член центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

«Детская помощь, она запаздывает, она начинает развиваться позднее и у вас сегодня помощи для детей на дому нет по факту, но она есть на бумаге. Но она ещё пока не реализована, не потому что кто-то там написал приказ, а его не выполняют, а потому что нет специалистов, врачей и медсестёр, в достаточном количестве которые бы ездили на дом», – отметила Федермессер.

Пока же в городе всего две выездные паллиативные бригады, две детские паллиативные койки, еще 72 – для взрослых. Анна Федермессер посетила восемь учреждений здравоохранения Севастополя.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь