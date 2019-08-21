Глава Ялты пригласил на отдых экипаж самолета, приземлившегося в кукурузном поле

«От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц», — цитирует Челпанова РИА Новости.

Официальное приглашение отправлено в компанию «Уральские авиалинии», где работают пилоты, сумевшие посадить в поле самолет с 226 пассажирами на борту.

В Греции погиб известный российский меценат В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов. Об этом сообщил РИА Новости его соратник …



Подробности жестокой расправы депутата над женой на глазах детей Возвратившийся с рыбалки депутат-единоросс застал свою молодую жену в постели с любовником. Чуть позже началась ссора, в конце которой депутат застрелил супругу …



Профессию крановщика оставили в списке разрешенных для женщин Минтруд страны предложил сократить список запрещенных для женщин профессий, который утвердили недавно. Пока россиянки не могут, например, работать дальнобойщиками, боцманами …



Глава Ялты пригласил на отдых экипаж самолета, приземлившегося в кукурузном поле Глава городской администрации Ялты Алексей Челпанов сообщил РИА Новости Крым, что пригласил героический экипаж самолета Airbus А321 рейса Москва — Симферополь отдохнуть …

