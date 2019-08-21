Глава Ялты пригласил на отдых экипаж самолета, приземлившегося в кукурузном поле

21 августа 2019     12
Глава Ялты пригласил на отдых экипаж самолета, приземлившегося в кукурузном поле

Глава городской администрации Ялты Алексей Челпанов сообщил РИА Новости Крым, что пригласил героический экипаж самолета Airbus А321 рейса Москва — Симферополь отдохнуть на полуострове.

Официальное приглашение отправлено в компанию «Уральские авиалинии», где работают пилоты, сумевшие посадить в поле самолет с 226 пассажирами на борту.

«От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц», — цитирует Челпанова РИА Новости.

Источник: Вести.Севастополь

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