Главгосэкспертиза одобрила проект больницы скорой медицинской помощи

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства больницы скорой медицинской помощи в Севастополе.

За прошлый год Севастополь получил из федерального бюджета более семи с половиной миллиардов рублей на финансирование ФЦП. Но к концу года было освоено лишь 4,6 миллиарда. Одна из проблем была связана со строительством крупных объектов, которые не удалось реализовать по разным причинам.

Для больницы скорой медицинской помощи стоимостью 5,3 миллиарда рублей три года не удавалось сделать проект. Мешал приказ Министерства культуры России о статусе заповедника “Херсонес Таврический”, на территории которого был выделен участок под строительство. Из-за этого пришлось вносить изменения в градостроительный регламент.

Подготовленный вторым подрядчиком проект снова не смог пройти Главгосэкпертизу. Помешала карстовая полость, обнаруженная под участком. На устранение всех технических сложностей понадобилось дополнительное время.

Источник: Вести.Севастополь