Главгосэкспертиза одобрила проект восьмого участка трассы «Таврида»

Эксперты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение на проект последнего участка федеральной трассы, которая соединит Севастополь с Крымским мостом.

Этот участок четырехполосной трассы длиной в 7,5 км выйдет на существующую автодорогу Ялта-Севастополь. Подрядчик – АО «ВАД» планирует его сдать в 2021 году.

По территории Севастополя пройдут два участка «Тавриды»: седьмой и восьмой. Общая сумма финансирования работ по их строительству составляет 23,17 млрд рублей. Стоимость же строительства всей трассы от Керчи до Севастополя превысила 150 млдр рублей. Эти деньги выделяются по ФЦП развития Крыма и Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта министерства транспорта Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь