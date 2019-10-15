Главная икона ВМФ вернулась в Севастополь на МРК «Углич»

15 октября 2019     17
Главная икона ВМФ вернулась в Севастополь на МРК «Углич»

Сегодня, 15 октября, экипаж малого ракетного корабля «Углич» доставил икону «Святой апостол Андрей Первозванный» из Сирии в штаб Черноморского флота.

Главная икона ВМФ будет находиться в штабе в течение двух дней, сообщает пресс-служба Черноморского флота. После её перенесут в усыпальницу адмиралов – Свято-Владимирский собор.

Возвращение иконы в Севастополь совпало с Днём памяти Святого праведного воина Феодора Ушакова. У его иконы в штабе Черноморского флота представители храмов Севастопольского благочиния отслужили молебен. К памятнику командующему Черноморским флотом 1790-1792 годов, который находится на территории штаба, участниками молебна были возложены цветы и венки.

Ранее икона на борту фрегата «Адмирал Макаров» была доставлена на греческий остров Корфу, а затем – в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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