Главная икона ВМФ возвращается в Севастополь

14 октября 2019     3
Главная икона ВМФ возвращается в Севастополь

Главная икона Военно-Морского флота «Святой апостол Андрей Первозванный» возвращается в Россию из Сирии на малом ракетном корабле «Углич» Каспийской флотилии.

Корабль уже прошел черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и направляется в главную базу Черноморского флота – Севастополь, сообщает пресс-служба флота.

20 сентября икону доставили в город-герой с Балтийского флота. Три дня она пробыла во Владимирском соборе в Херсонесе, и на борту фрегата «Адмирал Макаров» ее отправили в дальний морской поход, чтобы святому апостолу Андрею Первозванному смогли поклониться моряки, выполняющие задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море.

Икона была выставлена для поклонения в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском порту Тартус.

Когда икона вернется в Севастополь, она задержится здесь на несколько дней: образу святого Андрея Первозванного смогут поклониться военнослужащие частей флота, дислоцированных в Севастопольском гарнизоне, Крыму и Краснодарском крае.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото с сайта crimea.mk.ru

Источник: Вести.Севастополь

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