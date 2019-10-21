Главную икону ВМФ перевезли в храм посёлка Новофёдоровка

Икона будет находиться в храме до 24 октября, а после её перевезут в Свято-Николаевский собор Евпатории.

Торжественная встреча иконы прошла на площади при участии руководства управления МА и ПВО ЧФ, командования полка, духовенства Симферопольской и Крымской епархии.

Икону «Апостол Андрей Первозванный», доставленную в Севастополь из Сирии, доставили в храм Святого праведного воина Феодора Ушакова в посёлке Новофёдоровка, где базируется штурмовой авиационный полк Морской авиации Черноморского флота.

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