Главную икону ВМФ перевезли в храм посёлка Новофёдоровка

Икону «Апостол Андрей Первозванный», доставленную в Севастополь из Сирии, доставили в храм Святого праведного воина Феодора Ушакова в посёлке Новофёдоровка, где базируется штурмовой авиационный полк Морской авиации Черноморского флота.
Торжественная встреча иконы прошла на площади при участии руководства управления МА и ПВО ЧФ, командования полка, духовенства Симферопольской и Крымской епархии.
Икона будет находиться в храме до 24 октября, а после её перевезут в Свято-Николаевский собор Евпатории.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь