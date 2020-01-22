Главную мечеть Крыма распишут мастера из Турции

22 января 2020     18
Главную мечеть Крыма распишут мастера из Турции

Сооружения Соборной мечети, которая возводится в Симферополе, готовы на 60%, рассказали ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма. Из Турции уже приехали художники, которым предстоит расписать стены внутри мечети.

Сейчас они изучают макеты и эскизы, а непосредственно к работе приступят, когда погода станет теплее. На холоде краски могут долго не высыхать.

Изначально открыть новую мечеть планировали в апреле этого года, Путин даже пригласил на торжественное мероприятие президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом он сообщил на встрече с общественниками полуострова в Симферополе 18 марта 2019 года. Но, когда точно это культовое сооружение будет открыто, пока неизвестно.

«Это всё зависит от различных факторов. Всё зависит от своевременной доставки материалов, логистики. Мы, конечно очень хотим, чтобы открытие состоялось в скором времени», — сказал представитель крымского муфтията.

Новая мечеть сможет вместить 2,6 тысячи человек. Она состоит из двух частей — основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза.

ТАСС также приводит данные Духовного управления мусульман Крыма, что за последние пять лет в республике построили или отреставрировали около 20 мечетей. В целом на территории региона действуют 350 мечетей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта 3652.ru

Источник: Вести.Севастополь

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Главную мечеть Крыма распишут мастера из Турции
Главную мечеть Крыма распишут мастера из Турции

Сооружения Соборной мечети, которая возводится в Симферополе, готовы на 60%, рассказали ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма. Из Турции …



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