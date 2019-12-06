Главный следователь Крыма и Севастополя и глава МВД проведут прием граждан

6 декабря 2019     15
Главный следователь Крыма и Севастополя и глава МВД проведут прием граждан

Этот прием посвящен антикоррупционным вопросам, и пройдет он в день противодействия коррупции – 9 декабря.

С 10 до 12 часов в Симферополе, по адресу: ул. Киевская, 76 можно будет попасть на прием к руководителю Главного следственного управления СК РФ Владимиру Терентьеву и министру внутренних дел по Республике Крым Павлу Каранде. Предварительно нужно записаться по телефонам 8(3652) 500-762, 500-772.

В ГСУ призывают жителей Севастополя и Крыма сообщить важные сведения, касающиеся коррупционных проявлений.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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