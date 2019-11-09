Главный тренер ФК «Севастополь» дисквалифицирован на один матч

9 ноября 2019     16
Главный тренер ФК «Севастополь» дисквалифицирован на один матч

Сегодняшнюю игру ФК «Севастополь» ведет без главного тренера Станислава Гудзикевича.

Контрольно-дисциплинарный комитет КФС накануне вечером принял решение дисквалифицировать главного тренера ФК “Севастополь” на один матч 13 тура Чемпионата Премьер-лиги до принятия окончательного решения.

Это связано с дракой, которая произошла в прошлое воскресенье после матча ФК «Севастополь» с «ТСК-Таврией». Подопечный Станислава Гудзикевича Евгений Прокопенко ударил защитника “ТСК-Таврия” Ильдара Шабаева. С черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга парня увезли в больницу.

Более того, стало известно, что сам главный тренер ФК “Севастополь”, проходя мимо Шабаева, нецензурно выразился в его адрес.

«Данная информация подтверждена записью в Рапорте судьи матча, записью в Рапорте по организации и проведению матча инспектора матча, а также в служебной записке помощника судьи матча, который находился рядом с местом произошедшего инцидента». – говорится в официальном решении Контрольно-дисциплинарного комитета КФС.

Поэтому сегодня Гудзикевичу запрещено находиться до, во время и после окончания матча в подтрибунных помещениях, раздевалке команды, в технической зоне, и на скамейке запасных. В 14 часов началась игра ФК «Севастополь» с ялтинским «Инкомспортом».

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото с сайта crimeansport.ru

Источник: Вести.Севастополь

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