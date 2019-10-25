Главный штаб ВМФ возглавит бывший командующий Черноморским флотом

Адмирал Александр Витко, пять лет – с 2013 по 2018 – командовавший Черноморским флотом – станет новым начальником Главного штаба Военно-морского флота России, сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник в Минобороны страны.

Александру Витко 58 лет, он окончил Высшее Военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе. Его служба началась в 1984 году в качестве помощника командира ракетного катера. В 2018 году, удя в отставку с должности командующего Черноморским флотом, он был назначен заместителем главкома ВМФ. А в ноябре возглавит штаб вместо вице-адмирала Андрея Воложинского. Все необходимые для этого документы уже подготовлены, сообщает ТАСС.

В сентябре Александр Витко баллотировался в депутаты Законодательного собрания Севастополя, он был лидером партийного списка “Единой России”, но после выборов снял свою кандидатуру в пользу других однопартийцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь