Главный штаб ВМФ возглавит бывший командующий Черноморским флотом

25 октября 2019     22
Главный штаб ВМФ возглавит бывший командующий Черноморским флотом

Адмирал Александр Витко, пять лет – с  2013 по 2018 – командовавший Черноморским флотом – станет новым начальником Главного штаба Военно-морского флота России, сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник в Минобороны страны.

Александру Витко 58 лет, он окончил Высшее Военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе. Его служба началась в 1984 году в качестве помощника командира ракетного катера.  В 2018 году, удя в отставку с должности командующего Черноморским флотом, он был назначен заместителем главкома ВМФ. А в ноябре возглавит штаб вместо вице-адмирала Андрея Воложинского. Все необходимые для этого документы уже подготовлены, сообщает ТАСС.

В сентябре Александр Витко баллотировался в депутаты Законодательного собрания Севастополя, он был лидером партийного списка “Единой России”, но после выборов снял свою кандидатуру в пользу других однопартийцев. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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