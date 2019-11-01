Главу департамента архитектуры Севастополя освободили из-под стражи

Руководителя департамента архитектуры и градостроительства обвиняют по ч.1. ст. 286 УК Российской Федерации в превышении должностных полномочий.

Как сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда, в апелляционном порядке была рассмотрена жалоба стороны защиты защитников директора. В итоге суд вышестоящей инстанции отменил постановление Нахимовского районного суда Севастополя, вынесенное 18 октября.

Директору департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Александру Моложавенко изменили меру пресечения – его освободили из СИЗО и поместили под домашний арест.

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