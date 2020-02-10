Глухонемого Севастопольца, задержанного на Украине, отпустили под залог

Житель Севастополя Иван Антонов, которого месяц назад задержали на украинской границе, отпущен под залог.

Об этом нам сегодня сообщил уполномоченный по правам человека Павел Буцай. Информацию подтвердил адвокат Ивана Антонова. Напомню, власти соседнего государства подозревают севастопольца в участии в отрядах самообороны Крыма.

История этого задержанного вызвала общественный резонанс потому, как Иван – человек с инвалидностью. В Киев он поехал на Рождество. И на обратном пути 8 января глухонемого паломника не выпустили на пункте пропуска «Чонгар». Сейчас мужчина находится в Херсоне – в квартире у знакомых.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь