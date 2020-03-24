Годовалый ребёнок утонул в искусственном пруду в Симферополе

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

Тело годовалой девочки с признаками гибели в воде было обнаружено 13 марта на территории домовладения, где проживала семья. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа ГСУ СК по Крыму и полицейские.

Установлено, что мать оставила ребёнка спать в коляске во дворе, а сама ушла в дом и периодически выходила проверять дочь. Ребёнка, упавшего в искусственный пруд, обнаружил старший брат, который вернулся из школы.

В рамках следствия проводятся экспертизы. Расследование находится на контроле руководства ГСУ СК.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь